إسرائيل – فتحت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ24، عند الساعة الـ07:10 بالتوقيت المحلي، وفق هيئة البث الإسرائيلية “مكان”.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية التصويت ستستمر حتى الـ10 ليلا بالتوقيت المحلي، فيما ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد ساعة واحدة (من ساعة افتتاح الصناديق في البلاد)، وتغلق في الـ8 مساء.

وفي إطار الحماية الأمنية، وتأمينا لسير العملية الانتخابية للكنيست، ينتشر20 ألف شرطي، بينهم متخفون، في محيط مراكز الاقتراع وعلى الطرقات والمحاور الرئيسية في مختلف انحاء البلاد، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء فحوصات لفيروس كورونا عشوائية للمقترعين بهدف رصد مرضى أو اشخاص ملزمين بالحجر، بحسب “مكان”.

من جانبها، شددت الشرطة الإسرائيلية على أنها ستتعامل بحزم وصرامة مع اية محاولة للإخلال بالنظام العام وتشويش سير الانتخابات، وأنها ستتصدى لأي عمل تحريضي أو ينطوي على التزوير.

وعن “المعركة الانتخابية” التي تشهدها إسرائيل، تخوض الانتخابات 39 قائمة، ويبلغ أصحاب حق التصويت 6 ملايين و578 الفا و84 شخصا، في حين لفتت بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن نسبة المواطنين اليهود ممن يحق لهم التصويت 78%، والعرب 17%، فيما يصل عدد مراكز الاقتراع الموزعة في أنحاء البلاد إلى 16 ألفا و685 مركزا.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت عن افتتاح جميع صناديق الاقتراع في موعدها المحدد، دون حدوث أي خلل في كل الصناديق.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”

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