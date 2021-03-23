وزير الخارجية المصري يبحث مع وزيرين صوماليين التطورات في منطقة القرن الإفريقي

وزير الخارجية المصري يبحث مع وزيرين صوماليين التطورات في منطقة القرن الإفريقي

مصر – استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، امس وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبد الرزاق، ووزير الدولة لشؤون الرئاسة الصومالية حسن معلم خليف.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن اللقاء تطرق لجهود تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما وجه شكري دعوة لكافة الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي يتوافق عليه الصوماليون.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول كذلك مختلف التطورات في منطقة القرن الإفريقي، وبحث سبل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري.

المصدر: RT

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