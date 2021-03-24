أرمينيا – أعلن البرلمان الأرميني، اليوم الأربعاء، إلغاء “حالة الحرب” في البلاد التي تم فرضها في سبتمبر العام الماضي، بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم قره باغ مع أذربيجان.

وصوت 118 نائبا في الجلسة البرلمانية، التي انعقدت صباح اليوم، لصالح إلغاء “حالة الحرب” المفروضة في البلاد، وعارض إلغاءها نائب واحد، وامتنع عن التصويت آخر.

ويعد إلغاء “حالة الحرب” خطوة ضرورية لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الأسبوع الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في أرمينيا في 20 يونيو القادم.

المصدر: نوفوستي

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