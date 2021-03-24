ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس الثلاثاء سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى الدولة الليبية نيكولاس هوبتون لبحث الملفات الإقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه المملكة للحكومة الليبية في ملف الإصلاحات الاقتصادية، والمساهمة في برامج التنوع الاقتصادي وإمكانية مراجعة وتعديل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يتماشى مع التطورات الحالية بالعالم، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكيفية الاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في إقامة المناطق الحرة وتطوير عمل المصارف الليبية.

كما أكد الطرفان على الدعوة لفتح قنوات مباشرة بين المؤسسات والشركات البريطانية مع نظيراتها في الدولة الليبية وأهمية تفعيل دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني المشترك.

بدوره، شدد الحويج خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات البريطانية التي كانت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالدولة الليبية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة.

كما نوه الطرفان في ختام المحادثات إلى أهمية استمرار المشاورات بين البلدين، وتفعيل التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يحقق مصلحة البلدين.

هذا وحضر اللقاء كل من مدير إدارة التعاون الدولي والفني، ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمستشارة الاقتصادية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية.

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