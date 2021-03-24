ليبيا – رأت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أن الزيادة القياسية في تدفقات الهجرة غير النظامية منذ بداية العام الحالي وعلى وجه الخصوص تلك المنطلقة من سواحل ليبيا، تتطلب تدخلًا من الاتحاد الاوروبي.

لامورجيزي وفي مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” اليوم الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت: “الأرقام المسجلة توضح الضرورة الملحة لتدخل ملموس من جانب الاتحاد الأوروبي يسبق نتائج المفاوضات المعقدة بشأن ميثاق الهجرة واللجوء المقترح من المفوضية الأوروبية، والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء”.

وأضافت الوزيرة: “يجب أن نبدأ من روح اتفاقية مالطا، التي سمحت منذ ايلول/سبتمبر 2019 بنقل 987 طالب لجوء إلى أوروبا، 89% من الذين وصلوا إلى إيطاليا لإعادة توطينهم حينها أعلنت بعض دول الجوار مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال استعدادها لاستقبالهم، فإيطاليا تواصل المطالبة في جميع المحافل الأوروبية بآلية نافذة لعملية التضامن، تحظى بدعم البلدان التي تشاركنا مبادئ احترام حقوق الإنسان، ويمكن أن تبدأ من الأشهر المقبلة”.

وزيرة الداخلية اشارت الى أنه في أوروبا هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لإيجاد التوازن الصحيح بين ركيزة المسؤولية ودعامة التضامن في إدارة تدفقات المهاجرين، مختتمةً: “هناك العديد من الدول الأعضاء تعارض أي شكل من أشكال إعادة التوزيع الإلزامية، في حين أن ايطاليا وفي منطق بناء، طلبت إعادة توطين إلزامية على الدول الأوروبية لجميع المهاجرين الذين تم إنزالهم في عمليات البحث الإنقاذ أو على الأقل لجزء كبير منهم”.

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