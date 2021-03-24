ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنه إذا كان هناك صدق بالتوجه إلى انتخابات بعد 8 أشهر، فما لزوم ميزانية ضخمة اجتماعات بين لجان النواب والدولة في بوزنيقة وغيرهما؟.
الشاطر أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “ما يحدث سباق على مكاسب ومساومات رخيصة، النوايا الخبيثة لم تتغير وباسم الوطن تسرق أحلام الاستقرار وقيام الدولة الموحدة”.
وفي سياق آخر أكد على أن هناك منصبين مهمين يحتاجان إلى قرارين شجاعين هما القائد العام للجيش ورئيس هيئة الشؤون الإسلامية.