ليبيا – اعتبر عضو مجلس المفوضية للانتخابات عبد الحكيم الشعاب أن لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح تم بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الزيارة تحمل رسالة واضحة لالتزام رئيس المفوضية بمخرجات جنيف وانتخابات 24 ديسمبر؛ لأن المفوضية والحكومة شركاء في تنفيذ الاستحقاقات القادمة.

الشعاب أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الرسالة الأخرى تفيد بأن الدور الحالي يقع على الجهات التشريعية والأطراف السياسية في الدولة الليبية، للاتفاق أو الذهاب للمسار النهائي والدستور.

ونوّه إلى أن الكرة الآن في ملعب الجهة التشريعية، معتقدًا أن الرسالة واضحة بوجود رئيس حكومة الوحدة، أي أنه يقدم الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء أي استحقاقات قادمة.

كما أكد على أن القاعدة الدستورية ووضعها هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الذي أمامه وقت ضيق جدًا لإصدار القوانين ووضع قاعدة دستورية إذا تم الاتفاق على الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية، بحسب قوله. لافتًا إلى أن دعوة البعثة الأممية لاجتماع لجنة الـ 75 مرة أخرى يعتبر حراكًا سياسيًا آخر.

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