ليبيا – أكد محمد المبروك نائب مندوب ليبيا المكلف بالأمم المتحدة أن البلاد تعاني من شح شديد في المياه، فيما حاولت معالجتها من خلال إنشاء النهر الصناعي.

المبروك أوضح في كلمته خلال اجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المياه تابعتها صحيفة المرصد أن العوامل الفنية التي يستند عليها النهر الصناعي وعمره الافتراضي وتكلفته العالية تطرح تحديات عديدة، يصعب أحيانًا الاستجابة لها بالسرعة التي تكفل عدم توقف إمدادات هذا الشريان الحيوي.

وأضاف المبروك أن قطاع المياه من القطاعات التي تنتظر وضع إستراتيجية شاملة كفيلة بتحقيق الأمن المائي في البلاد، من خلال تنويع مصادره واستدامتها على أسس فنية وعلمية، مبينًا أن ليبيا تعول على تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذا الشأن.

ودعا المبروك إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير الشراكات على جميع المستويات، بغية المساعدة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتصل بالمياه.

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