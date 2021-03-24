ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي إن الزيارات التي يقوم بها المجلس الرئاسي للخارج مهمة جدًا، خاصةً زيارته لمصر باعتبارها دولة إقليمية وجارة لليبيا، مشيرًا إلى أن أهمية الزيارة تكمن في التباحث في عدد من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، خاصة أن القاهرة كانت نقطة انطلاق المسار السياسي الليبي.

المهداوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأربعاء، أشاد بالدور الذي لعبته القاهرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة، لا سيما في المسار العسكري والدستوري، بالإضافة لكسر الجمود السياسي نحو تحقيق مصالحة وطنية وإحداث توازن عسكري في مناطق التوتر في سرت والجفرة.

ورجّح المحلل السياسي أن فرنسا ستساعد المجلس الرئاسي في حشد موقف دولي يضغط لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وكذلك المساعدة في تنفيذ الاستحقاقات في الوقت المحدد خصوصًا.

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