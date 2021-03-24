الهند – أكدت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل “متغير متحور مزدوج” جديد لفيروس كورونا، مما يزيد من القلق، حيث تكافح الحكومة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إن تحليل عينات من ولاية ماهاراشترا وجد طفرات في الفيروس “لا تتطابق مع المتغيرات المثيرة للقلق، المفهرسة سابقا”.

وتعد ولاية ماهاراشترا واحدة من أكثر الولايات تضررا في الهند، لكن الوزارة قالت إنه لم يتضح ما إذا كان المتغير المتحور الجديد يسبب زيادة مفاجئة هناك، أو في ولايات أخرى.

وأضافت الوزارة، “على الرغم من العثور على متغير متحور مزدوج جديد في الهند، إلا أنه لم يتم اكتشافه بأعداد كافية”.

وكانت الهند أبلغت عن عدة حالات لمتغير تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا (السلالة البريطانية)، بالإضافة إلى اكتشاف حالات من السلالة الجنوب إفريقية.

من جانب آخر أعلنت الهند عن تسجيل 47262 إصابة جديدة خلال فترة الـ 24 الساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11.7 مليون.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الهند في الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع بواقع 275 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 160441.

وأعلنت عدة ولايات عن حظر التجمعات الكبيرة قبل مهرجان “هولي” الهندوسي في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة إن الدولة “نصحت بشدة” بتقييد إجراء المهرجانات العامة في البلاد.

المصدر: رويترز

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