لندن – بيعت لوحة لفنان الشارع الغامض بانكسي بمبلغ 16.8 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار)، حسبما أعلنت دار مزادات “كريستي” امس.

وتكرّم اللوحة العاملين بالصحة في بريطانيا خلال الجائحة، فيما ستذهب عائدات من البيع لتمويل منظمات الصحة والجمعيات الخيرية في أنحاء المملكة المتحدة، وفقا للدار.

وظهر العمل الفني الذي يحمل عنوان “غيم تشينجر” أول مرة على جدار مستشفى ساوثهامبتون العام في جنوب إنجلترا في مايو، خلال الموجة الأولى للجائحة.

وتتضمن الصورة التي رسمت بالأسود والأبيض صبيا يجلس على الأرض ويلعب بدمية لممرضة خارقة، فيما تقبع دمى أبطال خارقين آخرين منهم الرجل الوطواط والرجل العنكبوت في سلة قمامة بجواره.

وقالت دار المزادات إن سعر البيع يعد قياسيا بالنسبة لأعمال بانكسي، مضيفة أنها ستتبرع “بحصة كبيرة” من مبلغ الشراء للمنظمات الصحية.

المصدر: “أسوشيتد برس”

Share and Enjoy ! 0 Shares