بعد فرز أكثر من 87% من الأصوات.. تراجع معسكر نتنياهو إلى 59 مقعدا في انتخابات الكنيست

بعد فرز أكثر من 87% من الأصوات.. تراجع معسكر نتنياهو إلى 59 مقعدا في انتخابات الكنيست

إسرائيل – أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه بعد فرز أكثر من87% من الأصوات في انتخابات الكنيست حصل المعسكر الداعم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهوعلى 59 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ حصل على 56 مقعدا.

وتناولت وسائل الإعلام العبرية النتائج الأولية للانتخابات، وذكرت صحيفة “جورازاليم بوست”، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لن يتمكن من تشكيل حكومة للمرة السابعة في حياته السياسية التي تمتد لثلاثة عقود، وذلك وفقا للنتائج الأولية لـ 89٪ من مراكز الاقتراع العادية التي أوردتها لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب الصحيفة، فإن كتلة نتنياهو المكونة من الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والحزب الديني فازت بـ 59 مقعدا، إلى جانب يمينا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية.

وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد حصل حزب الليكود على 30 مقعدا، و”يش عتيد” 18 مقعدا، وشاس 9 مقاعد، و”يهدوت هتوراة” 7 مقاعد، و”كاحول لافان” 8 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد، و”يمينا” 7 مقاعد، و”يسرائيل بيتنو” 6 مقاعد، والقائمة المشتركة 6 مقاعد، والصهيونية الدينية 6 مقاعد، و”تكفا حداشا” 6 مقاعد، و”ميرتس” 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد.

وكانت استطلاعات الرأي في الغالب غير حاسمة طوال الليلة الماضية، التي أعقبت الانتخابات. فالقنوات الإسرائيلية الثلاث – 11 و 12 و 13 – دعت في البداية إلى انتصار حزب الليكود بزعامة نتنياهو، على افتراض أن بينيت، قال على الفور إنه سيفعل ما هو مناسب للبلاد، وينضم إلى الائتلاف، بحسب الصحيفة.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، أورلي أديس، إن النتائج الأولية لمراكز الاقتراع العادية ستعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء. بعد ذلك فقط ، ستبدأ لجنة الانتخابات المركزية في عد حوالي 450.000 مغلف مزدوج، وهي عبارة عن أوراق اقتراع من المستشفيات ودور رعاية المسنين والمبعوثين والجنود والسجناء ومراكز الاقتراع الخاصة بالعائدين في مطار بن غوريون الدولي وللمرضى والمعزولين من فيروس كورونا، بحسب الصحيفة.

بدورها قالت “يدعوت إحرنوت” إنه وبعد فرز 87.5% من الأصوات، حصلت الكتلة الموالية لنتنياهو على 59 مقعدا، ووفقا لآخر حصيلة، حتى مع دعم يمينا، لا يبدو أن رئيس الوزراء لديه أصوات كافية لتشكيل ائتلاف حكومي، ما لم ينضم حزب إسلامي صغير طورعلاقات مع نتنياهو إلى حكومته المدعومة من حزب الصهيونية الدينية.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فبعد فرز 87% من الأصوات، تراجعت الكتلة الموالية لنتنياهو إلى 59 مقعدا مع دخول حزب “راعم” الإسلامي وتجاوزه العتبة الانتخابية، والذي هز الخارطة.

وتقوم لجنة الانتخابات المركزية بتحديث إحصائها ، حيث تم الآن عد ونشر 87٪ من الأصوات (باستثناء الأصوات التي تم الإدلاء بها في مظاريف مزدوجة من قبل الجنود والسجناء والدبلوماسيين ومرضى المستشفيات وغيرهم).

وجرى فرز أكثر من 3.6 مليون من الأصوات الحقيقة، من أصل 4.4 مليون من أصحاب حق الاقتراع الذين شاركوا بالانتخابات، علما أن النسبة العامة للمشاركة بالانتخابات بلغت 67.2%، فيما في المجتمع العربي بلغت النسبة 53%، بحسب تقديرات غير رسمية.

وفيما يخص القوائم العربية، وبعد فرز 70% من الأصوات في البلاد، حصلت “القائمة المشتركة” بشكل مرحلي على 164695 من الأصوات التي تشكل 5.33% من مجمل الأصوات، بينما “القائمة الموحدة” حصلت على 95347 من الأصوات، وما نسبته 3.09%، وهي تقترب من نسبة الحسم، بحسب ما ذكرته وكالة “معا”.

المصدر: وكالات

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