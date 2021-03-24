بروكسل – بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني العلاقات مع روسيا والصين.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، امس أن الوزراء “تطرقوا إلى التحديات الصادرة من روسيا والصين وبحثوا كذلك الوضع في أفغانستان وإيران وليبيا واليمن”.

وأكد الوزراء “تمسكهم الثابت” بحلف الناتو وتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدين دور العلاقات الأطلسية في حل القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة بروكسل، حث يشارك في الاجتماع الوزاري للناتو، وقد أجرى مباحثات مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

المصدر: “تاس”

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