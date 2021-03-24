ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “إنترناشيونال بانكر” الدولي المعني بالأخبار الاقتصادية الضوء على حالة الانتعاش الاقتصادي المتوقع بروزها في ليبيا قريبًا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التقدم على الصعيدين الأمني والسياسي في ليبيا يجعل الصورة أكثر إشراقًا بالنسبة للكيانات التجارية والمالية الأجنبية الساعية إلى التعامل مع ليبيا، بعد أن انسحب الكثير منها في العام 2011 لتدهور الأوضاع الأمنية.

وأكد التقرير أن ما يعزز هذه الصورة بعض القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تمهد الطريق لليبيا لإعادة الاتصال بالأسواق العالمية، فضلًا عن تطور القطاع الخاص وتوسعه، فيما ستتحول المزيد من المصارف المملوكة للدولة إلى خاصة بزيادة الاندماج والاستحواذ مع تطور السوق.

ورجح التقرير أن يكون التعزيز في الأعمال التجارية عبر جميع القطاعات، مع وجود العديد من الفرص في الأفق بدخول ليبيا حقبة جديدة من الاستقرار، وهو ما يحتم عليها الانفتاح بشكل أكبر على الممولين الدوليين وتشجيع المشاركة الأجنبية في المشاريع.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أهمية الاستعانة بخبرات المتخصصين المتفهمين لمخاطر ومكافآت السوق الليبي الفريد، لتمكين الكيانات الأجنبية من تسخير الفرص المستقبلية، مؤكدًا أن البيئة الليبية المعقدة لا تعني بالمطلق غياب الإمكانيات الكبيرة المتاحة.

ترجمة المرصد – خاص

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