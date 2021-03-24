ليبيا – أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن المشاورات بين أعضاء اللجنة المالية ما تزال مستمرة حتى الآن بشأن الميزانية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

تنتوش وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري قال إن المشاورات الجارية حول مقترح الميزانية تهدف لدراستها قبل إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها أو إعادتها للحكومة لإجراء تعديلات عليها.

وأشار إلى أن المشاورات الحالية تتخللها اتصالات بالجهات المعنية بالميزانية المقترحة لهم، لمعرفة أسباب طرح هذه الأرقام، خصوصًا أنها أول ميزانية موحدة للبلاد منذ سنوات.

تنتوش شدد على حرص لجنته على أن تتناسب الميزانية مع أهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة لتلبية عدة استحقاقات والإصلاحات اللازمة للاقتصاد ومعيشة المواطن.

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