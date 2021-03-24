ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن المفوضية العليا للانتخابات تتلكأ وتمارس دورًا سياسيًا، وضيعت شهرين على الليبيين، باعتبار أن البرلمان ومجلس الدولة قد اتفقا على إجراء الاستفتاء على الدستور أولًا باجتماعات الغردقة في يناير الماضي.

دغيم اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن المفوضية تسيست وتعطل الوقت، وأصبحت تأتمر من الخارج بالمخالفة لاختصاصاتها كمؤسسة تنفيذية.

وأشار إلى أنه يمكن إجراء استفتاء على الدستور نهاية الصيف القادم، فإن مر مشروع الدستور تجري الانتخابات بموعدها، وإن رفضه الشعب فهناك عده خيارات منها الذهاب لمرحلة انتقالية رابعة، أو توسيع هيئة الدستور بخبراء يضعون دستورًا توافقيًا في شهرين يستفتى عليه مع منتصف سبتمبر، ولذلك فإن المفوضية لا تحتاج أكثر من 100 يوم لإجراء استحقاق جديد في كل مرة، وفق قوله.

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