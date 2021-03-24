ليبيا – بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية من بينها الوضع في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وسوليفان حسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أوضح أنهما تناولا العلاقات بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية مثل سوريا، وليبيا، والعراق، ومكافحة جائحة كورونا.

كما رحب قالن وسوليفان بالتقدم الحاصل في سير العملية السياسية وضمان الاستقرار في ليبيا، عقب حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب.

Share and Enjoy ! 0 Shares