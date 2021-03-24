إيسلندا – التقطت كاميرا طائرة “درون” مقاطع لحمم بركانية تتدفق من فوهة “فاغرادالسفيال” في إيسلندا، حيث يثور لأول مرة منذ 800 عام، بحسب تقرير نشره موقع “سي نت”.

ويقع هذا البركان قرب العاصمة، ريكيافيك، حيث تجمع العديد من الأشخاص لمشاهدة ثوران البركان الذي كان “مذهلا ومخيفا” في الوقت ذاته.

والتقط العديد من الأشخاص مقاطع مصورة وصورا لثوران البركان، والتي كان أكثرها قربا كاميرا درون يمتلكها، بيورن شتاينبيك، والتي تتبعت نهرا من الحمم، ومن ثم التقطت مشاهد من أعلى البركان.

واستقطب البركان هواة التقاط الصور، بعد ثورانه للمرة الأولى منذ القرن التاسع عشر، مع تراجع حدة حممه البركانية بحيث لم تعد تشكل خطرا، وفق وكالة فرانس برس.

وتدفقت الحمم البركانية من صدع في الأرض في جلغيندادالوش، حيث يبلغ طوله ما بين 500 و700 متر، وحجم الحمم البركانية أقل من كيلومتر مربع، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الايسلندية التي تراقب النشاط الزلزالي.

ولم تشر السلطات على الفور إلى تساقط رماد، ولكن من الممكن تطاير شظايا من “التيفرا” الصهارة الصلبة وتسجيل انبعاث غازات.

ونصحت الشرطة السكان الذين يعيشون شرق البركان بإغلاق نوافذهم والبقاء في منازلهم بسبب خطر التلوث بالغاز.