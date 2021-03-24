ليبيا – علق الكاتب حسين مفتاح حول الأسباب التي قد تكون دفعت أنقرة نحو إعادة المرتزقة إلى تركيا تمهيدًا لعودتهم إلى سوريا، مشيرًا إلى أنه لا معلومات مؤكدة حول خروج بعض المرتزقة من سوريا حتى الآن.

مفتاح قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إنه إذا صحت المعلومات عن إعادة 120 مرتزقًا إلى تركيا مرة أخرى، فإن الأمر لا يعبر عن حسن نية أو متغيرات جذرية في الملف، خاصة أن المعلومات الرسمية من البعثة أشارت إلى وجود 20 ألف مرتزق.

ورأى أنه في غياب أي تصريحات رسمية بالأعداد التي عادت أو المستهدفة خلال الفترة المقبلة يبقى الأمر للترويج الإعلامي فقط.

واعتبر أن تركيا أرادت أن تقدم أي مستجد جديد من خلال البدء في إعادة بعض المرتزقة من ليبيا، في ظل المشاورات الدولية بشأن هذا الملف.

كما أشار إلى نقطة مهمة تتمثل في أن عملية الإحلال تختلف عن إعادة المرتزقة، حيث أن إحلال مجموعة مكان أخرى لا يعد مغادرة للأراضي الليبية.

جزئية أخرى تمثل أهمية كبيرة على الساحة الليبية بشأن ملف المرتزقة، تتمثل في ما يمكن أن تقوم به حكومة الوحدة الوطنية، وبهذا الشأن أوضح مفتاح أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة لم يعلن عن أي خطوة في هذا الإطار.

ونوّه إلى أنه كان على الحكومة أن تعلن جدولًا زمنيًا محددًا، استنادًا إلى اتفاق اللجنة العسكرية في 23 أكتوبر بجنيف، باعتبار أن وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار هي الوثيقة الأساسية للملف الأمني وعلى رأسه خروج المرتزقة.

وشدد على أنه ما لم يتم الإشارة إلى هذا الاتفاق ووضع الجدول الزمني المحدد، فإن كل الحديث عن الأمر لا يعبر عن جدية الحكومة في معالجة الملف.

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