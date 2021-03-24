ليبيا – نظمت إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع إدارة الدّعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم ورشة عمل تحت شِعار “نعود بمسؤولية نعود بحذر”.

حيثُ حضر بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم فعاليات هذه الورشة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الورش التي تستهدف مديري مكاتب الدعم والإرشاد النفسي وعدد من المرشدين النفسيين بالمراقبات التعليمية بالبلديات، وذلك لتقديم الدعم النفسي للتلاميذ والطلاب داخل المؤسسات التعليمية في ظل هذه الجائحة، وكذلك الخروج منها بتوصيات يمكن أن تكون منهج عمل لإدارة الدعم والإرشاد النفسي مع ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية لمُجابهة جائحة كورونا.

تأتي هذه الورشة في إطار الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شِعار “نعود بمسؤولية … نعود بحذر” الذي ينفذها المركز الوطني لمُكافحة الأمراض مع عدة شركاء، على رأسهم وزارة التّعليم وباستخدام عدة وسائل إعلامية وورش عمل ودورات تدريبية وملصقات ولوحات طرقات، آخذين بعين الاعتبار الإطار الوبائي.

Share and Enjoy ! 0 Shares