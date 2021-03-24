إنجلترا – أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خروج ميسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد، من تشكيلة منتخب إنجلترا، قبل بطولة أوروبا تحت 21 عاما، بسبب الإصابة.

وسينضم تود كانتويل، لاعب وسط نوريتش سيتي، إلى تشكيلة المدرب ايدي بوثرويد المكونة من 23 لاعبا، بدلا من جرينوود الذي سجل هدفا في خسارة يونايتد 3-1 أمام ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد الماضي.

وأحرز جرينوود، البالغ 19 عاما، منذ بدء الموسم الماضي 22 هدفا، وهي أعلى حصيلة لمراهق في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وفقا لشركة أوبتا للإحصاءات.

وتلعب إنجلترا مع سويسرا يوم الخميس، قبل أن تواجه البرتغال بعدها بثلاثة أيام، ثم تلعب مع كرواتيا في 31 مارس الجاري ضمن منافسات دور المجموعات.

وستقام الأدوار الإقصائية للبطولة القارية في المجر وسلوفينيا خلال شهري مايو ويونيو القادمين.

المصدر: “رويترز”

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