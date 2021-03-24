ليبيا – أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي زيارة تفقدية مفاجئة رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة لعدد من الجهات التابعة للوزارة.

حيث بدأت الجولة بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بزيارة مركز العزل الصحي القاعدة البحرية أبو ستة (سفينة أبو عوف) والتقى بمسؤولين من القاعدة البحرية؛ حيث تفقد معهم مدى جهوزية المركز وسير العمل داخله، كما تفقد المرضى المصابين بفيروس كورونا ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتمت زيارة مخازن مجابهة فيروس كورونا المستجد بمعرض طرابلس الدولي، حيث تفقد مدى توفر المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، ومدى الاحتياج الذي تحتاجه.

كما اطلع على آلية عمل مشرفي المخازن في توزيع المعدات ومستلزمات الوقاية وآلية صرفها، وفي أثناء الزيارة أشرف الوزير على بعض المعدات التي تم إرسالها إلى مدينة كاباو.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سعي وزير الصحة على الوقوف عن كثب حول كل ما يعانيه القطاع، ومحاولة إيجاد الحلول المستعجلة لها.

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