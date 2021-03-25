ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية لتأثيرات المنخفض الجوي الخماسيني القادم من صحراء ليبيا على مدن وبلدات الجنوب.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى اقتلاع الرياح العاتية للعاصفة المرافقة للمنخفض عددًا من أعمدة الإنارة في عدة مدن وبلدات جنوبية، فضلًا عن تسببه بحدوث عدد من العواصف الرملية على طرق حيوية في جنوب البلاد.

وأضاف التقرير أن معظم المتاجر قامت بإغلاق أبوابها، مع بقاء السكان في منازلهم وتعرض حركة المرور على الطرق الرئيسة للشلل، لمعاناة السائقين من حالة ضعف في الرؤية. مؤكدًا أن بعض المناطق الجنوبية مثل منطقة الواحات شهدت استمرار تأثيرات العواصف الشديدة والرياح المحملة بالغبار لمدة يومين.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر قاد لسقوط أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار عن بلدات وقرى المنطقة، ناقلًا عن علي الكيلاني أحد سكان مدينة جالو قوله: إن مديرية الأمن أصدرت تحذيرًا للمواطنين بعدم السفر. فيما أكدت الأرصاد أن العاصفة تتسبب في توقف الحركة الجوية لمعاناة مهابط الطائرات من ضعف الرؤية.

وأضافت الأرصاد أن الناس في المنطقة اعتادوا على هذا النوع من الرياح متوسطة القوة التي تأتي كل عام خلال أشهر الربيع، إلا أن صغر حجم جزيئات الغبار في المناطق الجنوبية تسبب في ضعف الرؤية، في وقت قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارًا خفيفة ومتفرقة قد تهطل في المناطق الشمالية من البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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