بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الولايات المتحدة على تعزيز النظام العالمي لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين قبل مباحثاتها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بروكسل، امس إن “أولويتنا العاجلة هي تجاوز الوباء وآثاره على الاقتصاد وعلى الناس. ولن تكون أي منطقة في العالم بأمان حتى يكون الجميع في أمان”.

من جهته، أشار بلينكن إلى أن العالم يطرح سؤالا بشأن “من سيتمكن من السيطرة على الأزمة بشكل أفضل، الأنظمة الاستبدادية أم الديمقراطيات”. وقال: “ولذلك علينا أن نتقدم ونعرض أن الديمقراطيات قادرة على حماية الناس”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت تشديد آلية الرقابة الأوروبية على تصدير اللقاحات، مشيرة إلى أن القيود ستخص الدول التي تحد من توريدات اللقاحات إلى أوروبا، أي بريطانيا والولايات المتحدة قبل كل شيء.

المصدر: “تاس”

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