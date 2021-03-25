مصر – أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، التشكيلة الأساسية لـ”الفراعنة” التي ستواجه منتخب كينيا اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري كالتالي:

– في حراسة المرمى: محمد الشناوي

– في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش” ومحمد هاني.

– في خط الوسط: محمود حسن “تريزيغيه”، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد صلاح ومحمد مجدي “أفشة”.

– في خط الهجوم: مصطفى محمد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة في العاصمة الكينية نيروبي.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، من تعادلين مع كينيا وجزر القمر، وانتصارين على توغو، ويحتاج “الفراعنة” لنقطة واحدة لتأكيد الصعود رسميا إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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