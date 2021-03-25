ليبيا – قالت عضو مجلس التواب الموجودة في طرابلس أسماء الخوجة إن خطوة تسليم الحكومة المؤقتة مقراتها إلى حكومة الوحدة الوطنية تحمل أهمية سياسية كبيرة، وتساهم في الاستقرار، وذات دلالة بأن ليبيا كلها وحدة موحدة.

الخوجة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري اليوم الخميس رأت أن البلاد بدأت تخطو نحو توحيد فعلي للمؤسسات، وهو هدف كبير لمنع الثنائيات في البلاد، وكون حكومة الوحدة جاءت بسلام وتعقّل ما يؤكد أن خطوات أخرى ستتبعها للتنسيق والدمج الكاملين، على حد قولها.

وأضافت الخوجة أن هذه الخطوة تجعل القرارات من قبل المؤسسات والوزارات منضبطة، خاصة الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية، لأهمية البعد الأمني والدبلوماسي، والأخير تسبب في إحراج البلاد؛ لأن دولًا تواجد بها سفيران في وقت واحد.

وتابعت: “أما الآليات التي تتبع الاستلام والتسليم، فأعتقد أنه ستكون هناك خطة لحكومة الوحدة الوطنية لتأكيد هذا الدمج وتوحيد المؤسسات، حتى تكون القرارات نابعة من الحكومة بكاملها، وبهذه الخطوة يمكن للحكومة الحالية السيطرة التامة على كامل التراب الليبي”.

الخوجة اختتمت بالقول: “ربما قد تقابل حكومة الوحدة عقبات وعراقيل، خاصة في البعد الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية، لكن أتوقّع نجاح الحكومة في حلحلة الأمور، خاصة مع احتفاظ الحكومة بمنصب وزير الدفاع حتى الآن”.

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