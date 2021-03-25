الدنمارك تسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في بطولة أمم أوروبا

الدنمارك تسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في بطولة أمم أوروبا

الدنمارك – أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس، أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاغن، في قرار رحب به الاتحاد المحلي للعبة.

وأبلغ يوي موغنسن وزير الثقافة الدنماركي محطة “دي.آر” التلفزيونية اليوم أن استاد باركن سيفتح 30 في المئة من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع، مشيرا إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير إذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.

وقال ياكوب ينسن المدير الإداري للاتحاد الدنماركي للعبة: “نحن سعداء جدا بإعلان الحكومة في الوقت المناسب وهذه إشارة إيجابية للجماهير”.

وأضاف: “إنها خطوة مهمة جدا في احتفالية كرة القدم ونأمل أن تكون الأجواء مناسبة لاستقبال المزيد من الجماهير في الاستاد اذا سمحت ظروف كورونا”.

وستلعب الدنمارك ضد فنلندا وبلجيكا وروسيا في استاد باركن الذي يستضيف أيضا مباريات بدور الـ16 بالبطولة التي تأجلت لعام بسبب الوباء، وستقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في وقت سابق 12 مدينة مضيفة بتحديد إمكانية استقبال الجماهير في المباريات قبل مطلع أبريل المقبل.

المصدر: رويترز

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