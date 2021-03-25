نيويورك – بحث المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي مع نظيريه الروسي فاسيلي نيبينزيا والصيني تشانغ جون مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خلال الاجتماعين المنفصلين اللذين عقدا افتراضيا أمس الأربعاء، بحثت الأطراف “أفضل السبل للمضي قدما في سبيل دعم المبادرة وإسنادها ونقلها إلى خانة التنفيذ”.

وشدد المعلمي، على أن هذه المبادرة “تأتي استمرارا لحرص المملكة الجاد والعملي على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني”.

وكما أكد المندوب السعودي “استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني”.

وكانت روسيا قد أعلنت عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، داعية كل أطراف النزاع إلى “دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق وكامل”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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