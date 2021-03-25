ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن تسلم مقرات الحكومة في الغرب ثم الشرق إلى حكومة الوحدة الوطنية دليل واضح على أن الأمور حسمت، سواء في الداخل الليبي بين كل الأطراف المتنازعة أو بين الدول المتدخلة في الملف، وأن الحرب لن تحل المشكلة واقتناع الجميع بأنه لا مجال لمزيد من الدماء أو التقسيم

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري اليوم الخميس أضاف أن الجميع داخليًا وخارجيًا تأكدوا أن الخيار الآن هو الحل السياسي والتسليم بهذه الطريقة بهدوء وسلام هو أكبر دليل على ذلك، وكل الأطراف مقتنعة بنبذ الماضي والتطلع إلى المستقبل، خاصة مع وجود قناعة بأن هذه الحكومة تمثل الجميع.

وبخصوص دور حفتر في المستقبل أو مصيره، قال السويح: “الحكومة الجديدة هي فرصة للم الشمل وتعتبر الآن هي المسيطرة على كامل التراب الليبي والقبول بها من كل الأطراف، أما في ما يتعلق بحفتر فإن الأمر بيد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الآن”.

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