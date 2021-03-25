الشعلة الأولمبية تنطفئ في اليوم الأول لمسيرتها

الشعلة الأولمبية تنطفئ في اليوم الأول لمسيرتها

اليابان – انطفأت الشعلة الأولمبية في اليوم الأول من مسيرتها في التتابع وكان لا بد من استعادتها من المشعل الاحتياطي.

وانطلقت اليوم الخميس مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما قبل أربعة أشهر من بداية ألعاب طوكيو التي تأجلت من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعرضت مسيرة نقل الشعلة لضربة مع إلغاء مشاركة العديد من العدائين البارزين وانسحاب رياضيين من الصفوة بسبب إبلاغهم في وقت متأخر أو بسبب مخاوف العدوى.

ويشارك نحو عشرة آلاف عداء في حمل الشعلة في أقاليم اليابان البالغ عددها 47 وانطلقت من المنطقة التي شهدت زلزالا وتسونامي في 2011 مما أودى بحياة نحو 20 ألف شخص وفرار الآلاف من الإشعاع المتسرب من محطة فوكوشيما النووية.

وتكتمل مراسم تسليم الشعلة عند انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو.

وحافظ معظم المشجعين على التباعد وسط تصفيق خافت دون صيحات مدوية كالمعتاد، وقال منظمون إن المسيرة لن تمر بالأماكن الأكثر ازدحاما أو ستتوقف لحين تفريق الجماهير.

المصدر: وكالة “ريانوفستي”

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