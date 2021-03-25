ليبيا – صدر عن القوات الخاصة الصاعقة والمظلات الليبية التابعة للقوات المسلحة بيان مهم نعت فيه باسم آمرها ومنتسبيها “شهيد الوطن” الرائد محمود الورفلي.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أكد أن الورفلي طالته أيادي الغدر في مدينة بنغازي. مبينًا ثقة القوات الخاصة الصاعقة والمظلات الليبية في قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية على الكشف السريع عن ملابسات الجريمة البشعة، بحق أحد رموز هذه القوات في نضالها في الحرب على الإرهابيين لسنين طوال.

وأكدت القوات الخاصة الصاعقة والمظلات الليبية أن كل منتسبيها في أعمالهم وفي ثكناتهم العسكرية، نافية شائعات مغرضة تدعو لزعزعة الأمن والاستقرار وشق الصفوف، لتظل تقدم صورة حسنة للانضباط العسكري واقتداء بالقيادة المتمثلة بالقائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس الأركان الفريق عبد الرازق الناظوري.

وشددت القوات الخاصة الصاعقة والمظلات الليبية على استمرارها في طريق النضال بوجه أعداء الوطن، مع تقديم خالص العزاء لقيادة القوات المسلحة وقبيلة ورفلة كافة ولعائلة “الشهيد” محمود الورفلي.

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