ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير إن تقسيم البلاد لمقاطعات أو ولايات ومحافظات شأن يتم بقانون، ولا يتم بقرارات حكومية.

الصغير أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما تقرره اليوم يصبح غدًا حق مكتسب لكل طرف، يجب على البرلمان ولجنة الحكم المحلي تحديدًا التواصل مع الحكومة ومطالبتها بإعداد تعديل على قانون الحكم المحلي”.

وأشار إلى أنه من بعد ذلك يتسنى للبرلمان سن تعديل القانون بعد مشاورات حول التقسيمات الإدارية المقترحة ومدى موضوعيتها والأهم عدم تكريس واقع سياسي بموجبها.

Share and Enjoy ! 0 Shares