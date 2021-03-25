ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي كامل المرعاش إن الضغوط الأمريكية والفرنسية بدأت تعطي ثمارها، ما أجبر أردوغان على الإذعان لما كان يرفضه من قبل، وهو إخراج المرتزقة السوريين من ليبيا، والبدء في تفكيك التجهيزات العسكرية التركية ببعض القواعد العسكرية الليبية التي احتلتها تركيا، ونشرت فيها وحدات عسكرية شاركت في الصراع المسلح بليبيا.

المرعاش أكد وفقاً لصحيفة “العين الإخبارية” أن الكرة الآن في ملعب حكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتعين عليه طلب رحيل القوات التركية بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنه إذا اتخذ هذا القرار، فإن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ستزيد من ضغوطها على أردوغان ليستجيب.

وأشار إلى أن هناك الآن فرصة ذهبية لحكومة الدبيبة لتحصل على دعم محلي أقوى، في حال طلبت رحيل القوات التركية، مؤكدًا أن كل الظروف مواتية لإجبار أنقرة على الرحيل من ليبيا.

وحول دعوة أردوغان الدبيبة والمنفي لزيارة تركيا، قال المحلل السياسي: إن الزيارة إذا ما تمت فسيكون ملف المرتزقة على رأس أجندة المباحثات، لافتًا إلى أن الرئيس التركي سيطلب ثمنًا باهظًا لإخراج قواته والمرتزقة.

وتوقع أن يطلب أردوغان من المنفي والدبيبة شراء مزيد من السلاح التركي أو إعطاء أفضلية لشركاته في إعادة الإعمار، كثمن لإخراج قواته من ليبيا، حاثًا المسؤولين الليبيين على رفض مبدأ الابتزاز التركي، وعدم الرضوخ لأردوغان إلا فيما يخدم مصالح الدولة الليبية، ويعزز سيادتها ووحدتها الوطنية، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

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