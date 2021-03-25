ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن 5 ملايين جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني ستصل إلى ليبيا تباعا خلال أسبوعين.

النجار عزا التأخر في وصول اللقاحات في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى التعقيدات في الإجراءات المالية، والتنافس العالمي للحصول عليه.

ولفت إلى أن الحكومة السابقة تأخرت في التواصل المباشر مع الشركات المنتجة للقاح، وفضلت الاعتماد على مبادرة “كوفاكس”، وهو ما كان سببًا في تأخر وصوله.

وأوضح النجار أن المركز يجري اختبارات لاكتشاف ما إذا دخلت الطفرة “البرازيلية” لفيروس كورونا إلى البلاد، وهي الطفرة الأخطر على الإطلاق.

كما أشار إلى أن طفرتي لندن وجنوب إفريقيا غيرتا الوضع الوبائي في البلاد للأسوأ؛ وتسببتا في انتشار الفيروس بسرعة بين المجتمع، وزيادة الوفيات والحالات الحرجة، وازدحام مراكز العزل.

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