بلجيكا – استهلت البرتغال بطلة أوروبا وبلجيكا ثالثة مونديال روسيا 2018 مشوارهما في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بفوز متواضع للأولى وفوز كبير للثانية.

في المجموعة الأولى، انتزع المنتخب البرتغالي فوزا صعبا أمام “ضيفه” أذربيجان من ملعب يوفنتوس الإيطالي حيث يحترف نجمه وقائده كريستيانو رونالدو بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بهدف نظيف من نيران صديقة، حيث سجله ماكسيم ميدفيديف مدافع أذربيجان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

ويسافر أبطال أوروبا السبت إلى صربيا قبل أن يحل بعدها بثلاثة أيام في لوكسمبورغ التي خسرت أمام قطر 0-1 في مستهل مشاركة تاريخية اعتبارية لمستضيف نهائيات كأس العالم دون احتساب النتائج.

فيما نجت بلجيكا من فخ ويلز بالانتصار على ملعبها (3-1) بعدما كانت متأخرة بهدف، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة التي أقيمت الأربعاء.

فعلى ملعب “كينج باور” بمدينة لوفين البلجيكية، وجد “الشياطين الحمر” أنفسهم متأخرين في النتيجة بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بهدف هاري ويلسون بصناعة من القائد غاريث بيل.

إلا أن لاعبي بلجيكا، انتفضوا وقلبوا الطاولة على الضيوف بهدفين حملا توقيع النجم كيفين دي بروين، وثورجان هازارد في (د 22، 28) على الترتيب.

وتتصدر جمهورية التشيك صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام بلجيكا، فيما تحتل ويلز وإستونيا المركزين الرابع والخامس على الترتيب بدون رصيد، أما منتخب بيلاروس فلم يبدأ بعد مبارياته في التصفيات.

المصدر: “وكالات”

Share and Enjoy ! 0 Shares