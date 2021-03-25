كندا – اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث كثيرا للآراء التي يبديها الغرب في شخصه.

وقال ترودو في حديث لإذاعة SiriusXM أمس تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتشددة بشأن بوتين: “خلال السنوات الخمس الماضية التي أتولى فيها رئاسة الحكومة، أجريت عدة محادثات مع بوتين، ووفقا لإحساسي، فإنه يستتطيع أن ينظر إليك ويقول ما هو مناسب له في أي وقت”.

وأضاف: “لا يكترث كثيرا بتصور العالم الغربي وكندا له”.

واعتبر ترودو أن بوتين “مسؤول عن أمور مرعبة”، لكنه لم يذهب إلى حد تأييد وصف بايدن لبوتين بأنه “قاتل”، وقال ردا على سؤال عما إذا كان يشارك بايدن رأيه: “ليس لدي المعلومات لأجزم بذلك”.

في وقت سابق، قال بايدن في مقابلة صحفية، إن القيادة الروسية ستضطر إلى “دفع الثمن” لمحاولات موسكو المزعومة التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما أنه أجاب بـ”نعم” عن سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قاتلا”.

من جانبه، رد الرئيس الروسي على نظيره الأمريكي متمنيا له صحة جيدة، كما استذكر في معرض رده عبارة من أيام طفولته تقول “من ينعت الآخر بشيء ما، فإن ذلك من صفاته هو”.

والأربعاء أعلنت الخارجية الكندية عن فرض عقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين الروس على خلفية مزاعم تدهور حالة حقوق الإنسان في روسيا.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه العقوبات بأنها غير شرعية، مؤكدا عزم روسيا الرد عليها، كما نوه ردا على سؤال صحفي بأن مكالمة مع ترودو ليست في جدول أعمال الرئيس الروسي في الوقت القريب.

المصدر: “نوفوستي”

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