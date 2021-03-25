مصر – تعرف على الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث، اللذان سوف تنقل المومياء الخاصة بهما في 3 أبريل، ضمن 22 مومياء ملكية أخرى من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول، وتعد واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة. تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، فأصبحت حتشبسوت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد.

وحكمت حتشبسوت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيرا عندما اعتلى العرش.

ومنعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تصبح “فرعونا”، إلا أن حتشبسوت أكدت أنها ذات دم ملكي نقي باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكا.

وتم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام 1903 في مقبرة بوادي الملوك بالأقصر.

أما تحتمس الثالث فبدأ عهده كملك بالاسم فقط لكونه صغيرا جدا على الحكم عند وفاة والده. ولعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور الوصي على العرش لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكا بشكل رسمي، مما أدى إلى انحسار دور تحتمس الثالث في الحكم.

وأصبح الملك تحتمس الثالث واحدا من الملوك المحاربين العظماء في الدولة الحديثة وقام بعد وفاة حتشبسوت بسلسلة من الحملات العسكرية التي عززت موقف مصر، كواحدة من القوى العظمى في العالم القديم. وتعتبر معركته الشهيرة في “مجدو” نموذجا للتخطيط الاستراتيجي العسكري.

وتم العثور على مومياء الملك تحتمس الثالث في تابوت من خشب الأرز في خبيئة الدير البحري عام 1881.

المصدر: وزارة السياحة والآثار

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