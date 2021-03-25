ليبيا – عقد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الأول لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية نقل تأكيد رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول على صعوبة المرحلة التي تتطلب جهودًا مضاعفة في ظل قصرها، وارتفاع آمال الليبيين وتطلعاتهم.

وأوضح حمودة خلال المؤتمر الذي عقد بالمركز الإعلامي لديوان رئاسة الوزراء أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة، جائحة كورونا، ومسألة الخدمات، وهي انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع إمدادات الطاقة.

وبين كل هذه ملفات مهمة، أكد إيلاء رئيس الحكومة منذ اليوم الأول، اهتمامًا بالغًا بها، حيث اجتمع الرئيس بشكل مستمر لأيام مع كافة اللجان والهيئات والجهات والوزارات المعنية بملف كورونا، ومن هذا الأساس قرر عبد الحميد الدبيبة أن يتعاطى مع هذا الملف بشكل شخصي، وأن يكون على طاولته بشكل يومي، وكما وصف سابقًا بأنه قد قسم جدول إعماله اليومي، ربع لكورونا وربع للكهرباء ونصف للدولة. وهو أمر يعطي وينمي على اهمية هذا الملف.

أما فيما يتعلق بملف الكهرباء، قال حمودة: إنه كانت هنالك عدة اجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء، والتي كان أبرزها اجتماع الدبيبة بحضور محافظ ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وهو إن دل إنما يدل على أن مؤسسات الدولة سواء النقدية أو الرقابية أو التنفيذية كافة، مستعدة لتذليل الصعاب أمام الشركة لتقوم بمهامها من تطوير عمل الشبكة للرفع من إنتاج الطاقة، حتى يستقبل الليبيون طرحًا أقل للأحمال خلال الذروة الصيفية.

وأكد حمودة انتهاء عملية التسليم والاستلام بين حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية، موضحًا أنه لم يتبق سوى بعض الإجراءات الفنية بين اللجان المتعلقة في بعض الأمور المالية.

كما تابع: “الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على أن يتم الاستدلال بنظام إداري، وهو يعتمد على (13) مقاطعة على مستوى ليبيا، بحيث من خلاله يتم إسقاط أدوات وتفويض صلاحيات الحكومة على مستوى لامركزي بدون أن يتعارض مع القانون (59)، وبدون أن يتعارض مع صلاحيات البلديات فيما يتعلق بالحكم المحلي”.

وفيما يتعلق بالرفع من مستوى المعيشة للمواطن الليبي وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولسد الفجوة في تفاوت المرتبات قال حمودة: إن هناك جملة من القرارات التي سيتم الإعلان عليها قريبًا بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة نسبة الزيادة وكذلك نسب المرتبات وبيان قيمتها.

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