ليبيا- أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة موقف الأخيرة المشدد على ضرورة إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأشار حمودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس في ختام الاجتماع العادي الأول للحكومة الذي عقد صباح الأربعاء تابعت مجرياته صحيفة المرصد إلى تمسك السلطة التنفيذية الجديدة بسيادة الدولة، وأهمية توحيد المؤسسات، وفي مقدمتها العسكرية.

وأعلن حمودة قرب افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، مع جعل عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أولى أولويات السلطة التنفيذية الجديدة. مؤكدًا أن ليبيا تعمل على الحصول على لقاح وباء كورونا المستجد قريبًا، فضلًا عن تفعيل عمل الدواوين واللامركزية في كافة المدن والبلدات.

وفيما يخص علاوة الزوجة والأبناء شدد حمودة على تضمينها في الميزانية العامة للدولة للعام 2021 التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب لاعتمادها، فيما ستعلن القيمة النهائية للعلاوة بعد اعتماد الميزانية، فهي مكفولة ومضمونة. مبينًا أن مبدأ اللامركزية ضامن أساسي لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.

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