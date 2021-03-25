ليبيا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن أهداف بلاده المشتركة مع فرنسا وألمانيا لأجل ليبيا تتمثل بالانتعاش الاقتصادي للبلاد واستئناف الأنشطة فيها.

دي مايو وفي تصريحات من بروكسل أمس الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء أضاف: “سأذهب غدًا إلى ليبيا مع نظيري الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني هايكو ماس وللمرة الثانية هذا الأسبوع، ستعيد إيطاليا مع دول أوروبية أخرى التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية، لتحقيق الأهداف المشتركة”.

كما أعلن وزير الخارجية زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لليبيا التي ستجري في الأيام التالية.

وتابع قائلًا: “إن الأهداف المشتركة هي الانعاش الاقتصادي، واستئناف الأنشطة، وإعادة تحريك الأوضاع التي تعرضت للجمود وحماية الظروف الاجتماعية للمواطنين الليبيين”.

دي مايو اختتم: “لكن يجب أيضًا أن نقول: إن التعاون مع ليبيا يتمثل بالعمل على وقف تدفقات الهجرة، فنحن نقترب من الصيف، وهو لحظة نحتاج فيها إلى أقصى قدر من التعاون لكي نتمكن من إدارة قضية الهجرات”.

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