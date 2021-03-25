ليبيا – أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن استعداد إيطاليا للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الاستقرار في ليبيا.

دي مايو وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا ونظيرتهم وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس قال: “تابعنا بابتهاج منح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف أن إيطاليا مقتنعة بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وفي الجانب الاقتصادي الليبي، عبر دي مايو عن ارتياحه لإعادة فتح تصدير النفط الليبي بعد إغلاقه لفترة طويلة، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار وفتح الطريق بين سرت ومصراتة وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد دعم إيطاليا للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مجهوداتها المبذولة في المسار الأمني، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع: “علينا أن نضاعف الجهود لتدريب حرس الحدود والبحرية الليبية، وسنستمر في التعاون مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وزير خارجية إيطاليا أشاد في ختام كلمته بإعادة فتح السفارة الفرنسية في طرابلس الأسبوع القادم.

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