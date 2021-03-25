إسرائيل – أكد منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، إن التحدي الأكبر له هو أن تصبح لائحته قوة سياسية مؤثره وقوية ومستقلة في إسرائيل، مشددا على أنه يتعامل بحذر مع المرحلة المقبلة.

وفي تعليقه على اعتبار القائمة الموحدة “بيضة القبان” في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، قال عباس: “سعينا لأن نصبح قوة مؤثرة في السياسة الإسرائيلية لصالح مجتمعنا العربي.. عمليا التركيبة السياسية الحالية تعطي القائمة الموحدة أن تكون “بيضة القبان”، لكنني أتعامل مع الأمور بحذر، فالنتائج ليست نهائية، ويجب علينا أن نأخذ بالحسبان إمكانية حدوث مفاجآت”.

وكشف عباس عن لقاء حصل في وقت سابق بينه وبين رئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد، مشيرا إلى أن “هناك قرارا من قبل لابيد كمرشح لرئاسة الحكومة بأن يتعامل بصورة إيجابية مع المشاركة العربية، ليس فقط على مستوى الكنيست إنما على مستوى تشكيل حكومة”.

وشدد عباس، على أن القائمة الموحدة “ليست في جيب اليمين ولا في جيب اليسار، بل منفتحة على جميع الأطراف”، مضيفا أنه “غير معني بتجاذبات حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو”، وقال: “نحن لدينا مطلب شرعي كمواطنين عرب في إسرائيل، أن نكون مؤثرين على صعيد رسم السياسات وصناعة القرار المتعلقة بنا، إذ إننا ندفع ثمنا باهضا من خلال إقصائنا”.

المصدر: i24news

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