روسيا – سمحت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية باستئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن روسيا ستستأنف رحلات الطيران اعتبارا من 1 أبريل المقبل مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم اتخاذ قرار الاستئناف بعد الأخذ في عين الاعتبار الوضع الوبائي في كل بلد من الدول الست.

ووفقا للبيان فقد تم السماح باستئناف رحلات الطيران مع سوريا (موسكو – دمشق) بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، ومع فنزويلا (موسكو – كاراكاس) بمعدل رحلتين في الأسبوع.

أما مع طاجيكستان (موسكو – دوشنبه) بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، كذلك تم السماح بالاستئناف بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا مع أوزبكستان (موسكو – طشقند)، وبنفس الوتيرة مع سريلانكا (موسكو – كولومبو).

كذلك سيتم انطلاقا من الشهر القادم استئناف عدة رحلات مع ألمانيا، حيث سيتم إطلاق عدة مسارات:

فرانكفورت – موسكو – فرانكفورت: 5 رحلات أسبوعيا

فرانكفورت – سان بطرسبورغ – فرانكفورت: 3 رحلات أسبوعيا

موسكو – برلين – موسكو: 5 رحلات أسبوعيا

موسكو – فرانكفورت – موسكو: 3 رحلات أسبوعيا

ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.

المصدر: نوفوستي

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