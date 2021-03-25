كوريا ج – أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية جونغ إي يونغ، إن سيئول وموسكو ستبذلان كل الجهود، لكي تتم زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى جمهورية كوريا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم: “اتفقنا على بذل جهود مشتركة، لتنظيم زيارة الرئيس بوتين إلى جمهورية كوريا بسرعة، وذلك بمجرد استقرار الوضع مع كوفيد -19”.

من جانبه، أشار الوزير الروسي إلى أن الطرفين أكدا خلال المحادثات، على ضرورة استمرار الحوار السياسي على مستوى عال، وكذلك على الاستعداد لتوسيع وتكثيف الاتصالات، بما في ذلك بين رئيسي الدولتين، وبين الحكومتين.

وقال لافروف: “أكد شركاؤنا الدعوة التي وجهت إلى الرئيس بوتين العام الماضي لزيارة سيئول. واتفقنا على العودة إلى هذا الموضوع، بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك”.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares