باكستان – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي امس على قرار منح قرض بحجم 500 مليون دولار لباكستان.

واتفق صندوق النقد الدولي مع باكستان على استئناف تقديم المساعدة المالية في منتصف فبراير الماضي.

وكان صندوق النقد قد علق برنامجه لمساعدة باكستان في يناير 2020 في أعقاب رفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيادة أسعار الطاقة وفرض ضرائب إضافية في بلاده.

ويبلغ إجمالي حجم برنامج المساعدة لباكستان 6 مليارات دولار، وكان الصندوق قد قدم 1.45 مليار منها لإسلام آباد على دفعتين، والقرض الحالي بحجم 500 مليون دولار هو الدفعة الثالثة من القروض المقدمة لباكستان.

المصدر: “تاس”

Share and Enjoy ! 0 Shares