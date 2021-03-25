اليونان – تبادل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أطراف الحديث مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وغيره من الضيوف الأجانب المشاركين بمراسم إحياء الذكرى الـ200 لانطلاق الثورة اليونانية.

ونقلت وكالة “تاس” اليوم الخميس عن مصدر في الوفد الروسي إلى أثينا قوله: “تبادل ميشوستين مع الأمير تشارلز وغيره من الضيوف التحية وأطراف الحديث خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الرئيسة (اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو)”.

وأقيمت مأدبة عشاء رسمية مساء الأربعاء في القصر الرئاسي بأثينا على شرف رؤساء الوفود الذين وصلوا لحضور الاحتفالات بذكرى ثورة التحرير الوطنية اليونانية 1821 – 1829.

وفي وقت سابق الأربعاء عقد ميشوستين اجتماعات مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس أساستاسياديس، كما استضاف مجلس مدينة أثينا حفلا لتقديم رئيس الحكومة الروسية ميدالية الشرف الذهبية لمدينة أثينا تقديرا لمساهمة الشعب الروسي في النضال من أجل تحرير اليونان من الهيمنة العثمانية.

وسيجري اليوم الخميس عرض عسكري في أثينا بمناسبة العيد الوطني اليوناني.

المصدر: تاس

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