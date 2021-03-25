فرنسا – دانت محكمة في مدينة تولوز الفرنسية، امس ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوانات بعد أن أقدما على “تحرير” نحو 20 أرنب تجارب من مختبر مؤسسة بحثية.

وقالت صحيفة “لوفيغارو” إن المحكمة أصدرت حكما بسجن الناشطين لمدة شهرين وثلاثة أشهر على التوالي مع وقف النفاذ، بعد أن أطلقا سراح الأرانب التي كانت موجودة في “المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية”.

وعلى هامش المحاكمة، عرض نحو عشرين ناشطا مدافعا عن الحيوانات صورا تظهر “إساءة معاملة الحيوانات” داخل مختبرات “المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية”، وقارنوا أبحاث المؤسسة بسياسة “تحسين النسل” في ظل النظام النازي.

المصدر: “لوفيغارو”

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