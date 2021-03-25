روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إن موسكو تناقش مع سيئول تأسيس صندوق استثماري مشترك بحجم يصل إلى مليار دولار.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية جونغ إي يونغ: “يجري تنفيذ وكذلك التحضير لتنفيذ، مشاريع تعاون استثماري ضخمة في الشرق الأقصى ومنطقة القطب الشمالي من روسيا الاتحادية. والمفاوضات جارية، لتأسيس صندوق استثماري روسي – كوري جنوبي، بقيمة تصل إلى مليار دولار” .

وذكر لافروف، أن “هذه المسائل وغيرها ستشكل جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة الروسية-الكورية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، الذي يفترض عقده قبل نهاية هذا العام في سيئول”.

وشدد لافروف على أن الدولتين، تخططان للعودة بسرعة إلى تعزيز التجارة الثنائية، التي تراجعت في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الروسي، أن هذه الخطط تتعلق بشكل خاص، بمفهوم “تسعة جسور” للتعاون الذي طرحه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

وتابع وزير الخارجية الروسي: “نحن نقدر عاليا التعاون الذي يتم تطويره وتعزيزه بين الجانبين، بما في ذلك التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية، وإمدادات الطاقة والطاقة النووية، وبناء السفن، والرعاية الصحية والمجال الطبي”.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares