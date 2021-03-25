ليبيا – قال مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما أرتورو فارفيللي إن زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى طرابلس غدًا مع نظيريه الألماني والفرنسي هيكو ماس وجان إيف لودريان، هي إشارة واضحة على وحدة هدف أوروبية أعيد اكتشافها لم يرها أحد من قبل منذ وقت طويل، وإنها أخبار إيجابية للغاية، على حد تعبيره.

فارفيللي وفي مقابلة مع وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء اليوم الخميس أضاف: “إن الاتحاد الأوروبي بدأ يتحرك أخيرًا في انسجام بشأن الملف الليبي، وحتى لو كان من المستحيل التفكير بأن جميع المشاكل قد تم حلها وكأنها بشكل سحري، فنحن نسير على طريق ممتازة”.

ووفقًا لفارفيللي، فقد أصبحت أوروبا تدريجيًا لاعبًا موحدًا بمعنى زيادة التعاون بين حكوماته، والذي يبدو من وجهة نظره الحل الوحيد لجعل الاتحاد الأوروبي فاعلًا.

ورأى الخبير في زيارة وزراء الخارجية الثلاثة الإرث الأول لعملية برلين؛ حيث وُلد مشروع التعاون الأوروبي البيني.

وبهذا الصدد، وصف فارفيللي الأمر بأنه تغيير في وتيرة الحكومة الإيطالية، مختتمًا بالقول: “إنه نتيجة لعلاقات أفضل مع أصدقائنا – منافسينا الفرنسيين أيضًا”.

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