روسيا – أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الفرص متوفرة لتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على أساس التكافؤ.

وقال ميشوستين خلال زيارته لأثينا، امس: “أعتقد أن روسيا واليونان يجب أن تعملا كل ما بوسعهما لتوسيع التعاون وتحقيق مشاريع واعدة ستفيد سكان بلدينا، وتطوير التعاون البناء بين روسيا والاتحاد الأوروبي على أساس التكافؤ واحترام مصالح بعضنا البعض”، مضيفا: “أعتقد بأن كل الفرص لذلك متاحة”.

ويقوم ميشوستين بزيارة عمل تستغرق يومين لليونان، حيث يشارك رئيس الحكومة الروسية في مراسم إحياء الذكرى الـ 200 لانطلاق الثورة اليونانية 1821 – 1829، التي أدت إلى قيام دولة اليونان المستقلة.

وقد التقى ميشوستين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس. وسيحضر ميشوستين يوم الخميس عرضا عسكريا بمناسبة العيد الوطني اليوناني.

وقدم ميشوستين الشكر للجانب اليوناني على حسن الضيافة. وأعاد إلى الأذهان أن روسيا ساهمت بقسط كبير في نضال الشعب اليوناني من أجل الاستقلال، وأن هناك قيما ثقافية وروحية تربط الشعبين.

وتأتي زيارة ميشوستين لليونان على خلفية تصريحات موسكو حول الجمود في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بسبب سياسات بروكسل التي تستمر بفرض عقوبات على روسيا.

المصدر: “تاس”

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